Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour ce gros coup à la Juventus ?

Publié le 9 octobre 2020 à 19h45 par A.D.

Alors qu'il examinerait l'idée d'attirer Fabio Paratici au PSG, Nasser Al-Khelaïfi serait en concurrence avec Manchester United et l'AS Rome.

Malgré le gros travail de Leonardo au PSG depuis son retour, Nasser Al-Khelaïfi verrait d'un bon oeil une arrivée de Fabio Paratici à Paris. Comme l'a indiqué Tuttosport , l'avenir du directeur du football de la Juventus serait incertain et le club de la capitale serait prêt à profiter de la situation pour l'accueillir dans un avenir proche. Toutefois, le PSG serait loin d'être seul sur ce dossier.

Manchester United et l'AS Rome également dans le coup pour Paratici ?