Mercato - PSG : Zahavi pourrait briser les espoirs de Leonardo avec Alaba !

Publié le 12 octobre 2020 à 18h15 par A.D.

En plus du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Juventus et du PSG, Chelsea aurait également coché le nom de David Alaba. Les Blues se seraient renseignés sur la situation de l'Autrichien et pourraient se servir de la relation étroite entre Pini Zahavi et Roman Abramovitch pour mener à bien ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, David Alaba aurait affolé l'Europe. En fin de contrat en juin 2021, le défenseur du Bayern aurait alarmé le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que le mercato a fermé ses portes, David Alaba n'a pas quitté le club bavarois, mais son avenir reste incertain. Le club emmené par Hans-Dieter Flick souhaiterait prolonger son international autrichien, mais ne parviendrait pas à s'entendre avec lui sur le plan financier. Et cela n'aurait pas échappé à la Juventus, qui serait entré dans la course, mais ne serait pas la seule.

Alaba envoyé par Zahavi à Chelsea ?