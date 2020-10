Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces énormes révélations sur l’été de Luka Jovic !

Publié le 15 octobre 2020 à 19h00 par T.M.

Décevant pour sa première saison au Real Madrid, Luka Jovic était poussé vers la sortie lors du mercato. Pourtant, aujourd’hui, le Serbe est toujours au sein de l’effectif de Zinedine Zidane.

Alors que Luka Jovic et Mariano Diaz sont toujours au Real Madrid, Borja Mayoral a lui filé à l’AS Rome. Un scénario qui n’était pas forcément celui prévu comme l’a fait savoir l’attaquant espagnol. Présenté à la presse italienne ce mercredi, Mayoral a, en effet, révélé : « Zidane voulait que je reste, c'est pourquoi je suis resté plus longtemps, mais je savais qu'en allant jouer ailleurs j'aurais plus d'espace. Dans les plans du Real, Jovic partait, et je restais ». Zinedine Zidane devra finalement composer avec l’attaquant serbe, qui enchaine les déceptions depuis son arrivée l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort.

On ne s’est pas bousculé pour Jovic !