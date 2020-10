Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Jovic a plombé les plans de Zinedine Zidane !

Publié le 14 octobre 2020 à 22h30 par H.K. mis à jour le 14 octobre 2020 à 22h33

Courtisé par de nombreux clubs européens après un prêt réussi à Levante, Borja Mayoral s’est engagé avec l’AS Roma. Cependant, Zinedine Zidane souhaitait apparemment conserver le jeune attaquant espagnol au Real Madrid…

Le destin de Borja Mayoral aurait pu être bien différent. Après un prêt réussi du côté de Levante, l’attaquant espagnol a fait son retour au Real Madrid cet été. Cependant, ce dernier avait beaucoup de prétendants à sa signature, comme Valence, la Lazio ou encore la Fiorentina. L’international U21 espagnol a finalement décidé de rejoindre, pour un prêt de 2 ans, l’AS Roma. Une décision qu’il aurait prise contre la volonté de Zinedine Zidane, qui souhaitait à tout prix le conserver chez les Merengue pour cette saison…

«Dans les plans du Real, Jovic partait et je restais»