Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a un plan colossal à... 0€ !

Publié le 14 octobre 2020 à 17h30 par H.K.

Alors que la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique à l’échelle mondiale, de nombreux clubs européens décident de changer de tactique sur le marché des transferts. Et le FC Barcelone de Ronald Koeman ne ferait pas exception…

Le FC Barcelone pourrait entrer dans une nouvelle phase pour son recrutement. Après avoir dépensé sans compter et essuyé quelques échecs financiers (recrutements onéreux de Philippe Coutinho ou encore d’Ousmane Dembélé pour de faibles rendements jusqu’à présent), les dirigeants Blaugrana pourraient finalement décider de changer de stratégie sur le marché des transferts. Fini les sommes astronomiques, place au recrutement intelligent, et dans ce contexte, les dirigeants barcelonais et Ronald Koeman seraient prêts à tenter plusieurs coups gratuits l’été prochain. Et plusieurs joueurs semblent les intéresser…

Une concurrence avec le Real pour Paul Pogba ?

Ainsi, comme révélé par ESPN , le profil de Paul Pogba, dont le contrat prend fin à la fin de la saison à Manchester United, plairait beaucoup du côté du FC Barcelone. En effet, l’international français pourrait faire partie de la nouvelle politique de transferts que le Barça pourrait tenter de mettre en place. Cependant, une grosse concurrence avec le Real Madrid semble se préparer, puisque la Pioche serait une piste de longue date de Zinedine Zidane. Cependant, Manchester United pourrait encore avoir une carte à jouer, puisque les Red Devils disposeraient d’une option de prolongation du contrat de Pogba, pour 12 mois supplémentaires, qu’ils compteraient lever. Reste à savoir si l’international français souhaite continuer en Premier League ou tenter une nouvelle expérience, alors que la Juventus resterait elle aussi attentive à sa situation…

David Alaba, le gros coup de l’été ?