Mercato - PSG : Le Barça prêt à tenter deux gros coups à 0€ à Paris ?

Publié le 14 octobre 2020 à 16h45 par H.K.

Alors que le FC Barcelone semble faire de plus en plus attention à ses dépenses, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, la stratégie mercato du club catalan aurait changé. Et les Blaugrana pourraient décider de se tourner vers deux gros coups à 0€ au sein du PSG…

Leonardo pourrait avoir du souci à se faire. Après avoir vu Eric-Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi, Thiago Silva ou encore Adil Aouchiche partir libres du PSG cet été, le Brésilien pourrait bien tenter d’éviter une nouvelle vague de départs gratuits lors de la prochaine fenêtre des transferts estivale. Cependant, le FC Barcelone, qui pourrait revoir sa politique de transferts lors du prochain mercato, pourrait bien décider de poser problème au directeur sportif du club de la capitale…

Angel Di Maria et Juan Bernat ciblés ?