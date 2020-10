Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : N’Golo Kanté sur le départ ? La réponse de Chelsea !

Publié le 14 octobre 2020 à 15h00 par T.M.

Face aux dernières rumeurs concernant l’avenir de N’Golo Kanté et le possible départ de celui-ci, Chelsea a tenu à mettre les choses au point.

Alors que le mercato a refermé ses portes le 5 octobre dernier, N’Golo Kanté est finalement resté à Chelsea. Un départ était pourtant possible pour l’international français, annoncé dans le viseur de l’Inter Milan. Cela n’est finalement pas arrivé, mais cela pourrait n’être que partie remise. En effet, selon les récentes informations du Parisien , la relation serait actuellement rompue entre Kanté et son entraîneur chez les Blues, Frank Lampard. Des tensions qui pourraient bien ouvrir la porte à un possible départ dans les prochains mois, que ce soit vers l’Inter Milan, ou au Real Madrid, le club qui fait rêver le champion du monde français.

Le démenti de Chelsea