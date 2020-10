Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur n'affiche aucun regret pour la succession de Bouna Sarr !

Publié le 14 octobre 2020 à 14h45 par B.C.

Dans les derniers instants du mercato, l'OM s'est séparé de Bouna Sarr sans pour autant parvenir à mettre la main sur son successeur. Formé au club phocéen, Ali Abdallah Mohamed évolue sur le flanc droit de la défense mais a été prêté quelques jours auparavant. Le joueur de 21 ans n'affiche toutefois aucun regret sur son départ.

Rapidement actif sur le plan des arrivées, l'OM a eu plus de mal à vendre pour renflouer ses caisses cet été. En effet, Pablo Longoria a attendu la fin du mercato pour se séparer de Maxime Lopez (Sassuolo) et Bouna Sarr (Bayern Munich). Si un milieu est venu renforcer le groupe d'André Villas-Boas en la personne de Michaël Cuisance, aucun latéral droit n'a été recruté pour remplacer Sarr. Mais l'OM disposait peut-être d'un élément en interne capable de suppléer Hiroki Sakai. En effet, le club phocéen a décidé de prêter cet été Ali Abdallah Mohamed à Zulte Waregem, jeune latéral droit formé à l'OM. Interrogé sur cette opportunité ratée, le joueur n'affiche toutefois aucun regret sur son choix.

« Il ne fallait pas calculer en fonction des autres »