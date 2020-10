Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale annonce déjà la couleur pour son avenir !

Publié le 14 octobre 2020 à 15h15 par A.M.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier s'est engagé pour une seule saison avec son club formateur. Mais il se verrait bien rester un peu plus.

Un an après avoir mené une véritable révolution au poste de gardien de but, Leonardo a de nouveau dû opérer quelques changements avec les portiers du PSG. La premier mouvement réalisé à ce poste a été le transfert définitif de Sergio Rico dont l'option d'achat a été levée un an après son arrivée en prêt du FC Séville. Doublure de l'indéboulonnable Keylor Navas, l'Espagnol poursuit donc son aventure à Paris malgré le retour d'Alphonse Areola. Prêté au Real Madrid l'année dernière, le Champion du monde s'est cette fois-ci envolé du côté de Londres pour un prêt d'une saison à Fulham. Et ce n'est pas tout, puisqu'après avoir pris la décision de prêter les jeunes Marcin Bulka et Garissone Innoncent, respectivement à Carthagène et à Caen, le PSG a attiré Alexandre Letellier.

Letellier se verrait bien rester au PSG