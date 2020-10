Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel se complique pour Leonardo !

Publié le 14 octobre 2020 à 14h15 par B.C.

Alors que Massimiliano Allegri figure dans les petits papiers de Leonardo pour la succession de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul à s'intéresser au technicien italien.

La tension est désormais palpable au sein du PSG. Critiqué par Thomas Tuchel pour sa gestion du mercato, Leonardo ne s'est pas privé de recadrer ouvertement son entraîneur avant la trêve internationale. Alors que le contrat de l'Allemand court jusqu'à la fin de la saison, il est difficile d'envisager une prolongation dans les prochains mois. D'ailleurs, un départ de Tuchel durant la saison ne serait pas à exclure puisque la cohabitation entre les deux hommes s'annonce difficile. Leonardo apprécie notamment le profil de Massimiliano Allegri et verrait d'un bon œil son arrivée au PSG, mais il n'est pas le seul à s'intéresser à lui.

La Lazio apprécie Allegri