Mercato - PSG : Jesé proposé à la dernière minute à un club étranger !

Publié le 14 octobre 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Jesé n’entre absolument pas dans les plans de Thomas Tuchel. Et le dirigeant d’un club étranger indique d’ailleurs que le profil de l’attaquant espagnol lui avait été proposé en toute fin de mercato….

Attiré à l’été 2016 en provenance du Real Madrid pour 25M€, Jesé Rodriguez (27 ans) a rapidement affiché ses limites au PSG et n’est jamais parvenu à gagner sa place en équipe première. Ces dernières années, l’attaquant espagnol a d’ailleurs enchainé les prêts (Las Palmas, Stoke City, Betis Séville, Sporting Lisbonne), mais il possède encore une année de contrat au PSG. Leonardo était d’ailleurs déterminé à se débarrasser de Jesé ces derniers mois…

« Un agent nous l’a proposé »