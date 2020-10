Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, Real Madrid… La discussion entre Mbappé et Cristiano Ronaldo révélée !

Publié le 14 octobre 2020 à 13h30 par T.M.

Ce dimanche, en marge du match entre la France et le Portugal, les images de la discussion entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont fait énormément parler. De quoi ont pu parler les deux stars ? Réponse.

Alors que la France s’apprête à affronter la Croatie ce mercredi, les hommes de Didier Deschamps tenteront de retrouver le chemin de la victoire après avoir concédé le match nul face au Portugal dimanche dernier (0-0). Malgré la présence de plusieurs stars sur la pelouse du Stade de France, les deux équipes se sont tenues en échec. Ni Kylian Mbappé, ni Cristiano Ronaldo n’auront donc réussi à faire la différence. Pourtant, l’opposition entre les deux stars étaient très attendues. Mbappé et Cristiano Ronaldo se sont tout de même croisés et salués à la mi-temps de la rencontre. Un échange qui n’a pas échappé aux caméras et depuis, tout le monde cherche à savoir ce qu’ont pu bien se dire le Français et le Portugais. Ont-ils parlé d’une arrivée à la Juventus ? Ont-ils parlé du Real Madrid, ancien club de Cristiano Ronaldo et peut-être la future équipe de Kylian Mbappé ? Ont-ils évoqué un tout autre sujet ? Journaliste pour ESPN , Rodrigo Faez croit avoir la réponse sur cette discussion entre les deux joueurs.

« Alors le Real Madrid ? »