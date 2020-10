Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incertitude est totale pour ce joli coup de Leonardo !

Publié le 14 octobre 2020 à 16h30 par T.M.

Pour pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG souhaitait attirer un nouvel attaquant durant le mercato. Cela a été chose faite par Leonardo avec le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton. Toutefois, concernant cette opération, un point d’interrogation est toujours. Une option d’achat a-t-elle été négociée pour l’Italien ?

A l’occasion du dernier mercato, Thomas Tuchel avait notamment pointé du doigt les nombreux joueurs partis du PSG et qui n’avaient pas été remplacés. L’Allemand attendait des renforts et Leonardo a finalement exaucé ses souhaits dans la dernière ligne droite du marché. En effet, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha ont rejoint le club de la capitale. A 20 ans, l’attaquant italien a lui été prêté par Everton, venant ainsi seconder Mauro Icardi et renforcer le secteur offensif qui a vu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting partir ces dernières semaines. Selon les dernières informations de France Football , Moise Kean, qui sortait d’une saison difficile avec les Toffees, souhaitait avant tout retourner à la Juventus, missionnant son agent, Mino Raiola, pour cela. Toutefois, à Turin, il n’y avait pas de place pour le Transalpin et Leonardo aurait ainsi profiter de cette situation pour le faire venir au PSG. C’est ainsi qu’un accord a été trouvé avec Everton pour le prêt du joueur de 20 ans.

Option d’achat ou pas ?