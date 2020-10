Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 20M€ pour Moise Kean !

Publié le 13 octobre 2020 à 9h45 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a réussi à obtenir le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton. Mais concernant cette opération, il existe toujours un flou sur la présence ou non d’une option d’achat.

Il aura finalement fallu attendre la fin du mercato pour que ça s’agite au PSG. Alors que Thomas Tuchel s’était agacé du peu de recrues au sein de son effectif, Leonardo a finalement donné le sourire avec les arrivées de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha, qui se sont ajoutées à celles d’Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier. Concernant, l’attaquant italien, celui-ci a été prêté par Everton, venant à cette occasion pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting dans le secteur offensif. Doublure de Mauro Icardi, Kean tâchera donc de faire bonne impression dans la capitale. Avant d’être transféré définitivement ?

Une option d’achat finalement ?