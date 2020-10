Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG, un simple plan B pour Moise Kean ?

Publié le 13 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

Après une saison compliquée à Everton, Moise Kean va donc désormais se relancer au PSG. Un plan de carrière qui n’était pas forcément celui prévu par l’attaquant italien.

Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, un nouvel attaquant était désirant au PSG. Et c’est finalement dans les dernières heures du mercato que Thomas Tuchel a vu Moise Kean renforcer son effectif. A 20 ans, l’attaquant italien a été prêté par Everton et selon les dernières informations de France Football , une option d’achat à hauteur de 20M€ aurait également été négociée. C’est désormais à Kean de faire ses preuves sur le terrain alors qu’il sera avant tout la doublure de Mauro Icardi cette saison. Toutefois, lors du mercato, le joueur de Carlo Ancelotti n’avait pas forcément les yeux rivés sur le PSG, rêvant plutôt d’un retour à la Juventus…

