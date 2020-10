Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli coup à 20M€ déjà possible en 2021 ?

Publié le 14 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato pour renforcer le secteur offensif du PSG, Moise Kean est prêté par Everton. Et visiblement une option d'achat serait incluse dans la transaction.

Dans les dernières heures du mercato, Leonardo s'est activé afin de renforcer l'effectif du PSG. Le directeur sportif italo-brésilien était notamment en quête d'un attaquant afin de compenser les départs d'Eric Maxim Choupo-Moting et d'Edinson Cavani, partis libres, tandis qu'Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens. Dans cette optique, le PSG a obtenu le prêt de Moise Kean, qui connaissait des difficultés à Everton. Un prêt qui ne s'accompagnerait pas d'une option d'achat.

Une option d'achat à 20M€ pour Kean ?