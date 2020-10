Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur le recrutement de Florenzi !

Publié le 13 octobre 2020 à 15h45 par La rédaction

Coéquipier d'Alessandro Florenzi en sélection italienne, Ciro Immobile s'est exprimé au sujet de la nouvelle recrue parisienne, affirmant notamment que le PSG avait une très belle affaire en recrutant l'ancien latéral droit de l'AS Roma.

En difficulté financière et ayant besoin de vendre pour 60M€ cet été, le PSG n'a pas fait de folie sur le marché des transferts. Outre l'option d'achat levée de Mauro Icardi, la première recrue estivale du PSG fut Alessandro Florenzi. L'international italien arrive avec le rôle de successeur de Thomas Meunier, qui a quitté le PSG pour le Borussia Dortmund à l'issue de son contrat. Arrivé en provenance de l'AS Roma en prêt payant de 1M€ avec option d'achat, le latéral de 29 ans ne représente pas un gros risque pour Leonardo, et représente un pari peu onéreux. Compatriote et coéquipier d'Alessandro Florenzi en sélection nationale, Ciro Immobile pense que le le PSG a fait une bonne affaire.

« Vu le montant du transfert, c’est cadeau ! »