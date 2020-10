Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il recruter Griezmann cet hiver ?

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann serait sur le départ et pourrait rebondir du côté du PSG selon la presse espagnol. Mais le club de la capitale doit-il recruter le Champion du monde ?

Il y a un peu plus d'un an, Antoine Griezmann rejoignait finalement le FC Barcelone contre un chèque de 120M€. Mais depuis son arrivée, l'attaquant français peine s'imposer en Catalogne où son influence est fortement limitée par la présence de Lionel Messi, la grande star du Barça. Par conséquent, un départ du Champion du monde a régulièrement été évoqué ces derniers mois. Quelques semaines après son arrivée déjà, Antoine Griezmann était annoncé dans le deal pour un retour de Neymar. Cet été encore son nom a été cité en tant que monnaie d'échange, toujours pour attirer la star brésilienne, ou encore Lautaro Martinez. Des transactions qui n'ont pas abouti, mais le PSG songerait toujours à recruter l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Est-ce une bonne solution ?

Le PSG à l'assaut pour Griezmann cet été ?