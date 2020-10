Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération en préparation pour Antoine Griezmann ?

Publié le 13 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que le marché des transferts vient de fermer ses portes, le mercato hivernal approche déjà à grands pas. Et du côté du PSG, une opération pour Antoine Griezmann pourrait bien être montée.

Malgré l’arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’y arrive toujours. Pourtant, le Néerlandais avait fait une priorité de faire jouer le Français à un poste qui est le sien. Depuis le début de la saison, ce n’est pas vraiment le cas puisqu’exilé sur le côté droit, le champion du monde ne peut pas exprimer toutes ses qualités. Après une première saison difficile en Catalogne, Griezmann est donc toujours en difficulté et forcément, si cette spirale négative continue, les rumeurs sur son avenir vont rapidement se multiplier. Alors que Josep Maria Bartomeu avait fermé la porte pour un départ lors de ce mercato, en janvier, la tendance pourrait bien être différente.

« Le PSG le veut »