Mercato - Real Madrid : Pour Camavinga, ce sera une bataille royale

Publié le 13 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga serait également dans celui de Manchester United qui se préparerait à formuler une offre en marge du prochain mercato estival.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga impressionne que ce soit avec le Stade Rennais ou avec l’Équipe de France avec laquelle il a connu ses premières sélections depuis le mois de septembre et son premier but face à l’Ukraine mercredi dernier. Le Real Madrid ne resterait pas insensible à son talent incommensurable et préparerait une double offensive avec Kylian Mbappé pour le mercato estival de 2021. Mais la Casa Blanca n’est pas la seule à se trouver dans cette position.

Manchester United pour pimenter le dossier