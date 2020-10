Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’étau se resserre pour Paul Pogba

Publié le 12 octobre 2020 à 20h30 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pas fermé la porte à un transfert au Real Madrid à l’avenir, Paul Pogba ne serait pas une priorité chez les Merengue et cette opération ne tiendrait d’ailleurs qu’à un fil.

Les saisons et suivent et se ressemblent pour Paul Pogba. Que ce soit lors de la fenêtre estivale des transferts de 2019 ou du dernier mercato, le nom du champion du monde tricolore a été lié au Real Madrid. Néanmoins, en grande partie en raison de la crise financière liée au Covid-19, le champion d’Espagne a refusé de faire des dépenses sur le marché des transferts, se concentrant sur un dégraissage dans le cadre des grosses opérations pour le mercato 2021. Et si Paul Pogba était l’une d’elle ? En conférence de presse vendredi, le milieu de terrain de Manchester United a laissé la porte entrouverte à un transfert au Real Madrid. « Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être ». Son inactivité cet été pourrait permettre au club merengue de frapper fort en 2021. Mais cela veut-il dire que la priorité des dirigeants se portera sur Paul Pogba ? Pas forcément.

Les obstacles Mbappé et Camavinga

D’après les informations divulguées par The Daily Mail ces dernières heures, Paul Pogba ne figurerait pas tout en haut de la short-list du Real Madrid. En effet, le grand objectif de la Casa Blanca est connu de tous et se nomme Kylian Mbappé. Alors qu’il ne lui restera qu’un an sur son contrat au PSG lors du prochain mercato estival, le Real Madrid compterait bien se servir de ses bonnes relations avec les dirigeants parisiens pour boucler cette opération colossale. Le champion du monde ne serait pas l’unique international français à figurer sur le radar de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid aurait également l’intention de s’attacher les services d’un autre international français en la personne d’Eduardo Camavinga. Néanmoins, si il parvenait à retrouver son meilleur niveau à Manchester United et s’il ne prolongeait pas son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec une année supplémentaire en option, les dirigeants madrilènes prendraient son profil en considération. Mais l’opération s’annoncerait quoi qu’il arrive délicate.

Les doutes de Pérez et le flou autour de l’avenir de Zidane