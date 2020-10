Mercato - Barcelone : La punchline de Sergiño Dest sur son transfert !

Foot - Mercato - Barcelone

Transféré au FC Barcelone lors du mercato estival, Sergiño Dest n’a jamais caché qu’il vivait un rêve éveillé. Interrogé sur son choix de s’engager en faveur du Barça, le jeune international américain s’est montré philosophe.

Après une seule saison passée en tant que professionnel à l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest (19 ans) a pris la décision de ne pas poursuivre sa progression au sein de son club formateur. En effet, malgré les intérêts du PSG et surtout du Bayern Munich, le latéral droit américain s’est mis d’accord avec le FC Barcelone où il comblera le départ de Nelson Semedo pour Wolverhampton. Mais cette opération est-elle survenue trop tôt pour Dest ?

Invité à s’exprimer sur son transfert au FC Barcelone, Sergiño Dest a été interrogé sur un point en particulier. En effet, le nouveau latéral droit du Barça a reçu la question suivante : une saison supplémentaire à l’Ajax Amsterdam lui aurait-elle était bénéfique ? Pas vraiment selon l’Américain. « Si vous voulez apprendre l’espagnol, vous allez en Espagne. Si vous voulez apprendre le football, vous allez jouer avec les meilleurs joueurs ». Voici le témoignage tenu par Sergiño Dest et rapporté par Samuel Marsden, journaliste pour ESPN et SPORT sur son compte Twitter .

Also asked Dest about claims he may have benefitted from another year with Ajax. Basically said: if you wanna learn Spanish, you go to Spain. If you wanna learn football, you go play with the best players. V. ambitious.