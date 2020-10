Foot - Mercato - PSG

Mercato- PSG : L’avenir d’un cadre de Tuchel assombri par Neymar et Mbappé ?

Publié le 13 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Gravement blessé au genou, Juan Bernat ne fera son retour que dans plusieurs mois au PSG. En attendant, la question de son avenir pourrait être résolue, bien que cela pourrait être compliqué. Explications.

Arrivé au PSG en 2018, Juan Bernat n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des cadres de Thomas Tuchel. Toutefois, actuellement, l’entraîneur parisien doit faire sans l’Espagnol, puisque ce dernier s’est gravement blessé au genou. C’est donc plusieurs mois que Bernat sera éloigné des terrains. Et bien qu’on ne verra pas le joueur de 27 ans sur les pelouses, son cas devrait être au centre des discussions. En effet, Leonardo va devoir prochainement réglé l’avenir de l’ancien du Bayern Munich, dont le contrat arrive à expiration à l’issue de la saison.

Une prolongation pour Bernat ?