Mercato : Après son transfert avorté à l'ASSE, M'Baye Niang est très attendu à Rennes !

Publié le 14 octobre 2020 à 19h30 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, M'Baye Niang est finalement resté au Stade Rennais ce qui offre un casse-tête à Julien Stéphan pour réintégrer son attaquant. Mais la concurrence s'annonce toutefois bénéfique pour le club breton.

Après de longues semaines d'incertitude, M'Baye Niang est finalement resté au Stade Rennais. Annoncé avec insistance du côté de l'OM dans un premier temps, puis à l'ASSE après la fermeture du mercato, l'international sénégalais est finalement resté au sein du club breton. Par conséquent, cela change la situation pour le joueur, mais également pour le Stade Rennais qui conserve finalement M'Baye Niang dans un secteur de jeu où Serhou Guirassy a été recruté pour un peu plus de 15M€. Julien Stéphan va donc devoir gérer cette nouvelle concurrence, sachant qu'Adrien Hunou est également présent dans l'effectif. Mais alors que la Ligue des Champions se profile, Rennes ne peut que se réjouir de compter sur un joueur important supplémentaire. « Le besoin urgent, c’est de le remettre en bonne condition physique. Après il pourra reprendre les entraînements collectifs. Dès lors, il pourra de nouveau entrer dans la concurrence », assure d'ailleurs Julien Stéphan concernant le retour de M'Baye Niang.

Stéphan compte sur Niang

L'entraîneur du Stade Rennais ne s'attendait certainement pas à devoir gérer une telle concurrence dans le secteur offensive, mais il assure qu'aucune hiérarchie n'est fixée, d'autant plus dans une saison qui s'annonce longue avec la Ligue des Champions. « La hiérarchie dans une saison est toujours mouvante. Et on espère, en tant qu’entraîneur, qu’elle soit toujours mouvante. Ça veut dire que le groupe vit, que le groupe bouge, ça veut dire que chacun peut les exprimer. On sait que les états de forme peuvent différer en fonction du moment dans la saison et a fortiori avec l’enchaînement des matches qu’on va avoir. Je ne suis pas sûr qu’on puisse définir réellement une hiérarchie avec ce calendrier. On s’apercevra peut-être en fin de saison que la hiérarchie a bougée », explique Julien Stéphan en conférence de presse.

La concurrence avec Guirassy va être disputée