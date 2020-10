Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le coup de gueule de Pierre Ménès sur le dossier M’Baye Niang !

Publié le 13 octobre 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors que le transfert de M’Baye Niang à l’ASSE est tombé à l’eau en raison des agents du joueur, Pierre Ménès s’est montré relativement remonté contre ces derniers.

N’entrant pas dans les plans de Julien Stéphan au Stade Rennais, M’Baye Niang est à la recherche d’un nouveau point de chute depuis plusieurs mois. Si le Torino et l’OM se sont renseignés sur la situation de l’attaquant de 25 ans, aucun n’est passé concrètement à l’action, contrairement à l’ASSE. En quête d’un renfort dans le secteur offensif, Claude Puel a ciblé M’Baye Niang pour le recruter en tant que joker sous la forme d’un prêt. Toutefois, alors que les différentes parties avaient trouvé un accord, les agents ont fait capoter l’opération. Proche de M’Baye Niang, Pierre Ménès n’a pas apprécié le geste des agents du Rennais.

« Quand tu arrives à faire avorter un prêt en te réclamant agent d'un joueur, ça me parait extrêmement grave »