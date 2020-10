Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rennes sort du silence après le transfert avorté de M’Baye Niang !

Publié le 13 octobre 2020 à 15h15 par T.M.

Attendu à l’ASSE, M’Baye Niang va finalement rester à Rennes. Et en Bretagne, Florian Maurice entend bien remettre le Sénégalais au centre du projet rennais.

N’ayant pas pu rejoindre l’OM cet été, malgré son intérêt clamé publiquement, M’Baye Niang a également vu son transfert vers l’ASSE tomber à l’eau. En effet, alors que les Verts n’avaient pas réussi à boucler l’arrivée de l’attaquant de Rennes avant la clôture du marché, ils ont continué à travailler sur le dossier pour le recruter en tant que joker. Tout semblait bien engagé, mais dans un communiqué publié samedi dernier, l’ASSE a finalement annoncé qu’elle lâchait l’affaire en raison de divers problèmes avec les agents. Annoncé sur le départ, M’Baye Niang va donc finalement continuer à Rennes où Florian Maurice compte bien sur lui.

« Maintenant, pour moi, c’est terminé »