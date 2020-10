Foot - Mercato

Mercato : Cette incroyable révélation sur le choix d'Hatem Ben Arfa !

Publié le 13 octobre 2020 à 13h00 par B.C.

Libre de tout contrat après son départ de Valladolid, Hatem Ben Arfa s'est engagé à Bordeaux pour une saison avec une année supplémentaire en option. Le Français va désormais tenter de relancer sa carrière en Gironde, lui qui aurait sérieusement envisagé de raccrocher les crampons après son expérience en Espagne.

Hatem Ben Arfa a répondu à l'appel du pied de Jean-Louis Gasset. Alors que l'entraîneur des Girondins avait affiché son intérêt pour l'attaquant de 33 ans il y a quelques semaines, le joueur s'est officiellement engagé en faveur de Bordeaux le 7 octobre dernier. Un pari risqué puisque Ben Arfa a peu joué au Real Valladolid durant sa courte expérience en Espagne qui a pris fin cet été. « Dès que j’ai vu que Jean-Louis Gasset était l’entraîneur, ça m’a donné envie de venir. J’aime beaucoup sa philosophie en tant qu’homme et entraîneur (...) Déjà sur ce point ce sera une relation de jeu. En tant qu’homme, je l’ai connu en Équipe de France. J’ai senti de bonnes ondes, et pour moi ça reste un entraîneur avec beaucoup de valeurs », expliquait le Français lors de sa présentation. Hatem Ben Arfa est donc déterminé à s'imposer sous les ordres de l'ancien coach du PSG, un entraîneur qui l'aurait empêché de prendre sa retraite.

Avant Bordeaux, Ben Arfa pensait à la retraite