Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle piste offensive activée par Zidane ?

Publié le 13 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Déterminé à renforcer ses troupes lors du mercato 2021, Zinédine Zidane aurait établi une short-list dans laquelle figureraient Jadon Sancho et Erling Braut Haaland. Mais une autre pépite du Borussia Dortmund serait scrutée.

Florentino Pérez avait annoncé un mercato tranquille pour le Real Madrid, il a tenu sa promesse ! Hormis les départs d’indésirables comme Gareth Bale ou James Rodriguez, les rangs des Merengue n’ont enregistré aucun renfort, si ce n'est les retours de prêts de Martin Odegaard, Andriy Lunin et Alvaro Odriozola. Malgré tout, Zinédine Zidane compte bien voir de nouvelles têtes à partir de l’été prochain, et a ciblés ses priorités. Outre les Français Eduardo Camavinga et Kyllian Mbappé, Jadon Sancho et Erling Braut Haaland seraient aussi visés. Mais les deux cracks ne seraient pas les seuls joueurs visés dans les rangs du BVB.

Le Real surveille de près Giovanni Reyna