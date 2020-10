Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Zidane réclamée contre Kylian Mbappé ?

Publié le 13 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

L’été prochain, le Real Madrid lancera l’offensive pour Kylian Mbappé. Alors que le PSG sera difficile à convaincre, Leonardo pourrait tout de même ouvrir la porte à une condition…

N’ayant pas pu passer à l’action cet été pour Kylian Mbappé à cause du coronavirus, le Real Madrid a préféré mettre des sous de côté pour revenir encore plus fort en 2021. Ainsi, l’été prochain, Florentino Pérez ne devrait pas compter ses efforts ni regarder à la dépense pour tenter de trouver un accord avec le PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Les négociations s’annoncent toutefois très compliquées tant le club de la capitale ne veut pas lâcher son crack. Néanmoins, une ouverture pourrait exister pour le Real Madrid puisque le PSG pourrait ouvrir la porte à départ de Mbappé à condition qu’un joueur de Zinedine Zidane soit dans la balance.

Mbappé contre Courtois ?