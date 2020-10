Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Qui Leonardo doit absolument prolonger ?

Publié le 13 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

L’avenir de Kylian Mbappé comme celui de Neymar fait couler beaucoup d’encre et de plus en plus de médias parlent d’un possible départ du PSG. Selon vous, lequel des deux joueurs Leonardo doit absolument prolonger ? C’est notre sondage du jour !

Quand on a deux joueurs de calibre de Kylian Mbappé et Neymar, on aimerait les garder à vie. Mais la tâche est loin d’être facile pour Leonardo. Si Neymar semble plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain, comme nous vous le révélions le 16 juillet dernier, sa prolongation n’est pas totalement acquise. UOL Esporte a en effet récemment révélé que la star brésilienne souhaiterait aller au bout de son contrat avec le PSG en 2022, afin de se retrouver libre à 30 ans et choisir la suite de sa carrière. Pour Kylian Mbappé les choses semblent encore plus compliquées. Le prodige français semble en effet déjà avoir la tête ailleurs, à en croire la presse espagnole. Plus précisément au Real Madrid, où Florentino Pérez est prêt à dépenser sans compter pour l’arracher au PSG et où Zinedine Zidane l’attendrait les bras ouverts.

L’énorme casse-tête de Leonardo et du PSG

Leonardo a donc quelque mois, précisément près de quatorze, afin de bloquer les deux stars du Paris Saint-Germain. Le dilemme est de savoir, lequel doit être sa priorité ? Kylian Mbappé a de son côté l’avantage de la jeunesse. Il est déjà une star mondiale, mais il est emmené au cours des prochaines années à prendre le trône de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo... si tout se passe bien ! S'assurer sa présence, c’est la certitude d’avoir l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur au monde, dans son équipe. Pour Neymar, c’est plus une vision à court terme. Le Brésilien a déjà 28 ans, mais entre les deux il semble être celui plus capable à porter toute une équipe sur ses épaules. Le gros problème, c’est que Neymar a montré une fragilité toute particulière depuis son arrivée au PSG...



Alors, selon vous qui Leonardo doit absolument prolonger entre Mbappé et Neymar ?