Mercato - PSG : Leonardo aurait dû être plus convaincant pour Koulibaly !

Publié le 13 octobre 2020 à 19h30 par A.C.

Avec le départ de Thiago Silva, le grand rêve de Leonardo semblait bien être Kalidou Koulibaly, défenseur de 29 ans du Napoli.

Cet été, le Paris Saint-Germain a changé de visage, avec le départ de plusieurs joueurs emblématiques. Il y a bien sur eu Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du club, mais surtout Thiago Silva, le capitaine de la première période QSI au PSG. Ce dernier a d’ailleurs livré un entretien à France Football après son départ... dans lequel il n’a pas épargné Leonardo ! « J'étais au Brésil, en quarantaine, quand Leonardo m'a appelé pour me dire qu'à cause de la pandémie et des difficultés... (Il s'interrompt.) Non, d'abord, il m'a demandé si j'étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Je lui ai dit que oui » a confié Thiago Silva. « Mais il m'a répondu que le club n'irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois et rien d'autre. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée ». Sa succession a été l’un des grands feuilletons de l’été au PSG, puisque Leonardo semble avoir multiplié les pistes...

Leonardo beaucoup « trop timide » pour Koulibaly

Et s’est surtout concentré sur Kalidou Koulibaly ! Annoncé régulièrement comme le grand rêve de Leonardo, pour remplacer Thiago Silva au Paris Saint-Germain, le défenseur du Napoli aurait plusieurs fois été approché cet été. Ce mardi, Il Corriere dello Sport nous révèle d’ailleurs que Leonardo aurait fait une énième tentative, en tout fin du mercato, donc début octobre. D’après les informations du quotidien italien, l’approche du directeur sportif du PSG aurait été beaucoup « trop timide », pour pouvoir convaincre le Napoli à lâcher Koulibaly.

