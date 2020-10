Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Leonardo et Guardiola, Kalidou Koulibaly avait tranché !

Publié le 13 octobre 2020 à 12h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Kalidou Koulibaly disputera finalement une nouvelle saison avec le Napoli. Pourtant, le PSG et Manchester City étaient à la lutte pour accueillir le Sénégalais, qui avait de son côté tranché entre ces deux clubs.

Dans les derniers instants du mercato estival, Leonardo a réglé de nombreux chantiers. Le directeur sportif du PSG est parvenu à boucler l'arrivée d'un latéral droit (Florenzi), de deux milieux (Danilo et Rafinha) et d'un attaquant (Kean), mais aucun défenseur n'est venu remplacer Thiago Silva, parti à Chelsea. Pourtant, de nombreux joueurs ont été ciblés, à l'instar de Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais disposait d'un bon de sortie de la part d'Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, mais les exigences de ce dernier ont empêché Leonardo d'avancer concrètement dans ce dossier. Mais cela n'aurait pas été l'unique obstacle sur la route du PSG...

Koulibaly persuadé d'aller à City ?