Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération à 400M€ pour Kylian Mbappé ?

Publié le 13 octobre 2020 à 16h45 par A.C.

Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool ne sont pas les seuls clubs à rêver d’un transfert de Kylian Mbappé.

La presse espagnole en est certaine : du côté du Real Madrid, on prépare le transfert de Kylian Mbappé en vue du mercato estival 2021. La star du Paris Saint-Germain est tout simplement le rêve du président Florentino Pérez, comme de l’entraineur Zinedine Zidane. AS a d’ailleurs assuré que dès cet été, le club madrilène a commencé à planifier l’opération Mbappé. Des économies ont effectivement été faites avec les salaires de James Rodriguez et Gareth Bale, partis en prêt, ainsi qu’avec les ventes de Sergio Reguilon et d’Achraf Hakimi. Parallèlement, le Real Madrid n’a recruté personne et s’apprête donc à partir à l’assaut du PSG...

La Juventus prête à tenter sa chance pour Mbappé