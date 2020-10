Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : PSG, Manchester United… Les dessous de l’été d’Edinson Cavani !

Publié le 13 octobre 2020 à 14h30 par T.M.

Libre depuis le 30 juin et son départ en fin de contrat du PSG, Edinson Cavani a finalement attendu le dernier jour du mercato pour s’engager avec Manchester United. Comment l’Uruguayen en est arrivé à rejoindre les Red Devils ? Réponse.

Après l’Italie et la France, Edinson Cavani va désormais découvrir l’Angleterre. Bien que ses débuts en Premier League vont être décalés à cause d’une quarantaine obligatoire, l’Uruguayen défendra bien les couleurs de Manchester United cette saison. Un dossier qui aura mis énormément de temps à se décanter. En effet, le Matador arrivait en fin de contrat avec le PSG au 30 juin et il avait refusé de prolonger de quelques semaines pour terminer la Ligue des Champions. On s’attendait donc à le voir rapidement rejoindre un nouveau club, mais ce dossier s’est éternisé. Annoncé un peu partout (AS Rome, Benfica, Inter Milan AC, Juventus), Edinson Cavani a finalement posé ses valises à Manchester United lors du dernier jour du mercato, le 5 octobre. Selon France Football , le meilleur buteur de l’histoire du PSG y aurait d’ailleurs paraphé un contrat d’une saison, plus une en option, assorti d’un salaire annuel de 10M€ et 2M€ de primes.

Manchester United à l’origine du divorce entre Cavani et le PSG

Avec ce contrat en or à Manchester United, Edinson Cavani est désormais l’un des joueurs les mieux payés de Premier League. Un joueur que les Red Devils auraient ciblé depuis janvier dernier, quand le Matador avait vu son transfert à l’Atlético de Madrid échouer, mais où il était clair que son aventure au PSG allait prendre fin à l’issue de la saison. L’Uruguayen a donc patienté jusqu’au 30 juin pour voir son contrat avec le club de la capitale expirer et ainsi tourner la page parisienne. En effet, au contraire notamment de Thiago Silva, Edinson Cavani n’a pas accepté de prolonger pour disputer la fin de la Ligue des Champions. Et selon France Football , Manchester United ne serait pas étranger à ce choix. En effet, c’est bien cette perspective de rejoindre les Red Devils qui aurait convaincu l’ex-Parisien de recaler Leonardo. Une affaire qui s’est donc finalement plusieurs semaines après, mais désormais Edinson Cavani est bien aujourd'hui un joueur de Manchester United.

Un réel besoin pour Manchester United

Au terme d’un long feuilleton, Manchester United a donc fini par accueillir Edinson Cavani, venant ainsi combler un réel besoin d’Ole Gunnar Solskjaer. En effet, alors que l’entraîneur des Red Devils aligne un trio offensif composé de Rashford, Martial et Greenwood, aucun n’est un pur 9. Alors que ce rôle aurait pu revenir à Odion Ighalo, dont le prêt à été prolongé jusqu’en janvier, le club anglais souhaitait un buteur de haut niveau et s’est donc par conséquent tourné vers Edinson Cavani. Toutefois, si l’ancien du PSG a débarqué à Old Trafford, c’est aussi parce que les Mancuniens n’ont pas réussi leur entreprise avec Jadon Sancho. Cet été, la pépite du Borussia Dortmund était la grande priorité de Manchester United. Les négociations entre les deux clubs ont néanmoins été très longues et compliquées, pour au final n’aboutir à rien. De quoi ainsi retarder l’arrivée d’Edinson Cavani dans le nord de l’Angleterre.