Mercato : Ce constat accablant sur le transfert d'Edinson Cavani...

Publié le 12 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Ancien entraîneur de Tottenham, Harry Redknapp ne comprend pas le choix de Manchester United de miser sur Edinson Cavani.

Edinson Cavani a attendu le dernier jour du mercato, pour s’engager avec Manchester United. Libre depuis son départ du PSG en juin, l’attaquant uruguayen a signé un contrat d’un an, plus une année en option et va découvrir la Premier League aux côtés notamment de son jeune compatriote Facundo Pellistri. Pourtant, plusieurs personnes en Angleterre ont émis des réserves au sujet du transfert d’Edinson Cavani. C’est notamment le cas d’Harry Redknapp qui ne comprend pas la décision de Manchester United

« Je trouve que ça sent le désespoir »