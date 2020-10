Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Zidane prend une décision radicale !

Publié le 13 octobre 2020 à 17h45 par A.M.

Après un mercato relativement calme, le Real Madrid pourrait bien prochainement dynamiter le marché. Et pour 2021, Zinedine Zidane a clairement tranché entre Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Une fois n'est pas coutume, le Real Madrid s'est montré extrêmement discret sur le marché des transferts. En effet, le seul renfort merengue se nomme Martin Odegaard, de retour de son prêt d'un an à la Real Sociedad. Compte tenu du contexte et de l'impact de la crise sanitaire sur les finances des clubs, les Madrilènes ont préféré réaliser des économies en ne recrutant donc personne, mais en vendant pour près de 85M€ grâce aux départs d'Achraf Hakimi, Sergio Reguilon ou encore Oscar Rodriguez. Gareth Bale et James Rodriguez ont quant à eux permis au Real Madrid d'alléger sa masse salariale. Rien de mieux donc pour frapper fort l'été prochain sur le mercato.

Zidane ne veut jure que par Mbappé !