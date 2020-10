Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un coup d’avance pour Erling Haaland !

Publié le 13 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 13 octobre 2020 à 9h10

Déterminé à attirer Erling Braut Haaland dans un futur proche, le Real Madrid devra batailler avec les autres prétendants. Mais la Casa Blanca pourrait profiter des excellentes relations avec le Borussia Dortmund pour battre la concurrence

Erling Braut Haaland n’en finit plus de faire tourner les têtes ! Irrésistible avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, le jeune n°9 flambe aussi sous les couleurs de la Norvège, avec laquelle il a inscrit un triplé ce dimanche. Et tandis que le Real Madrid n’a enregistré aucun renfort d’ampleur lors du marché des transferts, Zinédine Zidane aurait déjà dressé sa liste prioritaire pour les prochains mercatos. Le Norvégien y figurerait, aux côtés d’autres cracks comme Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé ou Jadon Sancho. Mais, les concurrents seront nombreux, et le Borussia Dortmund ne compte pas lâcher sa pépite à moindre coût.

Une clause à 75M€… Sauf pour le Real ?