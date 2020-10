Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du Barça débloqué par Jorge Mendes ?

Publié le 13 octobre 2020 à 12h00 par T.M.

Après avoir géré le transfert de Nelson Semedo du FC Barcelone à Wolverhampton, Jorge aurait visiblement débloqué un autre gros dossier des Blaugrana lors du dernier mercato.

Extrêmement touché par les répercussions financières du coronavirus, le FC Barcelone a éprouvé les plus grandes difficultés à se renforcer lors de ce mercato. Faute de liquidités, le club catalan a d’abord dû se séparer de plusieurs joueurs à l’instar d’Arturo Vidal, d’Ivan Rakitic et de Luis Suarez. Des joueurs qui n’ont toutefois pas énormément rapporté, faisant davantage de la place dans la masse salariale. En revanche, le transfert de Nelson Semedo a fait du bien aux finances du Barça. En effet, le Portugais a rejoint Wolverhampton contre 40M€, bonus compris. Dans ce dossier, le club catalan peut remercier Jorge Mendes, agent de Semedo et proche des Wolves. Mais cela n’aurait pas été le seul service rendu par l’agent lusitanien.

Mendes derrière le départ de Todibo ?