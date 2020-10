Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les agents de M’Baye Niang se lâchent sur son transfert avorté !

Publié le 13 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE a raté de très peu l’arrivée en prêt de M’Baye Niang ces derniers jours, l’un des deux agents de l’attaquant rennais livre sa version des faits dans ce dossier épineux.

Désormais barré par une concurrence offensive grandissante au Stade Rennais, et annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, M’Baye Niang était bien parti pour rallier l’ASSE en fin de semaine dernière. L’attaquant sénégalais s’était rendu dans le Forez afin de boucler son arrivée en prêt, sans option d’achat, mais l’opération a finalement capoté en raison d’un gros désaccord sur la prise en charge du salaire et du montage du prêt. Et alors que les agents de Niang ont rapidement été pointés du doigt dans ce dossier, l’un d’eux sort du silence ce mardi dans les colonnes de L’Equipe .

« Je ne cautionnais pas ce prêt à l’ASSE »