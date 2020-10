Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dans le dossier Niang, Puel aurait perdu patience !

Publié le 13 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Entraîneur et membre du directoire de l’ASSE, Claude Puel aurait été particulièrement agacé par le comportement de M’Baye Niang en marge de son éventuelle signature chez les Verts. Ce qui aurait fait tomber à l’eau cette opération.

L’ASSE aurait pu s’attacher les services de M’Baye Niang via un prêt convenu avec le Stade Rennais avant que des agents ne fassent capoter l’intégralité de l’opération. Finalement, l’attaquant français va rester à Rennes au moins jusqu’au prochain mercato hivernal. Hormis les commissions importantes réclamées par les agents, un autre problème se serait dressé de manière inattendu.

Une attitude qui a fait capoter le dossier