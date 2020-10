Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros concurrent pour Leonardo sur Eriksen ?

Promis à un temps de jeu dérisoire sous les ordres d’Antonio Conte, Christian Eriksen a été poussé vers la sortie par l’Inter Milan cet été, en vain. Son club l’aurait proposé au Bayern Munich dans le cadre d’un échange.

Indésirable du côté de l’Inter Milan, Christian Eriksen a alimenté de nombreuses rumeurs cet été. Dans le cadre de sa recherche d’un renfort au milieu de terrain, le PSG aurait notamment étudié la piste du Danois pour un prêt, sans finalement parvenir à un accord. Pourtant, Antonio Conte n’a jamais caché qu’il ne comptait pas sur son milieu de terrain, et les Nerrazurri ont activement travaillé pour lui trouver une porte de sortie, quitte même à le proposer comme monnaie d’échange.

Un échange Boateng-Eriksen tenté par l’Inter ?