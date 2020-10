Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d'Antonio Rüdiger sur son départ avorté !

Publié le 14 octobre 2020 à 19h45 par B.C.

À la recherche d'un défenseur central, le PSG avait coché le nom d'Antonio Rüdiger dans les derniers jours du mercato estival. Le joueur de 27 ans est finalement resté à Chelsea, et il s'en est expliqué.

Une page s'est tournée au PSG cet été. Après huit années dans la capitale, Thiago Silva est arrivé au terme de son contrat et a choisi de rejoindre Chelsea pour la suite de sa carrière. Leonardo et Thomas Tuchel sont donc partis à la recherche d'un défenseur central, et le nom d'Antonio Rüdiger (27 ans) est revenu avec insistance dans les derniers instants du mercato. L'international allemand de Chelsea a un temps de jeu insuffisant chez les Blues et disposait d'un bon de sortie de la part de Frank Lampard. Finalement, le défenseur est resté à Chelsea malgré les nombreux clubs sur ses traces. Interrogé par The Athletic , Antonio Rüdiger est revenu sur cet été agité.

« J'ai examiné plusieurs options »