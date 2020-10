Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans hivernaux de Leonardo bousculés par le Bayern Munich ?

Publié le 14 octobre 2020 à 21h45 par B.C.

Annoncé sur les tablettes du PSG dans cette fin de mercato, Christian Eriksen resterait dans le viseur de Leonardo en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Mais le Bayern Munich lorgnerait également le milieu de l'Inter.

L'hiver dernier, Christian Eriksen avait l'embarras du choix pour son avenir à six mois de la fin de son contrat avec Tottenham. Le Danois a finalement choisi de s'engager avec l'Inter Milan, mais l'aventure ne se déroule pas comme prévu pour lui. En effet, Christian Eriksen ne semble pas apporter satisfaction à Antonio Conte et son départ était déjà d'actualité cet été. Le PSG aurait alors tenté sa chance pour un prêt, sans succès, mais cela ne découragerait pas Leonardo qui lorgnerait toujours l'ancien Spurs . Le club de la capitale n'est pas seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich aurait également voulu mettre la main sur le joueur de 28 ans, un intérêt vu d'un bon œil par les Nerazzurri .

L'option Bayern pour Eriksen ?