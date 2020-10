Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, la grosse occasion de l’hiver ?

Publié le 14 octobre 2020 à 0h15 par A.C.

Christian Eriksen, annoncé proche du Paris Saint-Germain cet été, pourrait à nouveau faire parler de lui.

En janvier 2020, l’Italie applaudissait l’Inter et l’incroyable coup Christian Eriksen, d’une valeur totale de 27M€. A l’époque, le Danois était en fin de contrat avec Tottenham et était considéré comme l’un des meilleurs milieux en Europe. Mais voilà, moins d’un an après, ce transfert commence à prendre des airs de flop. Cet été, il aurait d’ailleurs été proposé à plusieurs clubs par l’Inter, notamment au Paris Saint-Germain, où Leonardo était à la recherche de renforts au milieu.

L’Inter cherche désespérément un acheteur pour Eriksen