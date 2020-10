Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de cette recrue estivale !

Publié le 13 octobre 2020 à 22h15 par A.M.

Arrivé à la surprise générale cet été pour occuper le poste de troisième gardien du PSG, Alexandre Letellier dévoile les coulisses de son arrivée.

Cet été, Leonardo a multiplié les surprises pour le recrutement du PSG, et cela a notamment été le cas d'Alexandre Letellier. Formé au sein du club de la capitale, le portier a débarqué libre suite à la fin de son aventure avec Orléans. Il arrive afin d'occuper le rôle de troisième gardien et compenser les départs en prêt de Marcin Bulka et Garissone Innocent. Et alors que son arrivée a été surprise pour tout le monde, Alexandre Letellier reconnaît que lui aussi ne s'y attendait pas.

Letellier n'y croyais pas !