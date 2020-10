Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Bakayoko revient sur son été très agité !

Publié le 14 octobre 2020 à 20h45 par La rédaction

Piste privilégiée de Leonardo, Tiémoué Bakayoko partageait au PSG. Finalement, l'international français a signé au Napoli après des négociations mieux rodées.

Indésirable à Chelsea, le destin de Tiémoué Bakayoko devait s'écrire loin de la Premier League. Sorti de deux prêts convaincants au Milan puis à Monaco, l'international français n'a plus porté le maillot des Blues depuis plus de deux ans. Une éternité vouée à se prolonger. En effet, Bakayoko a été prêté au Napoli pour une saison. Pourtant les Partenopei n'étaient pas la priorité du milieu de 26 ans. Bakayoko préférait rejoindre le Milan ou le PSG. Alors que les Rossoneri ont filé sur Sandro Tonali, le PSG était bel et bien à l'affût pour l'ancien Monégasque..

« L'affaire a été conclue en très peu de temps »