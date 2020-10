Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage hallucinant sur un indésirable de Tuchel !

Publié le 14 octobre 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain a réussi à renforcer son équipe lors du mercato, Leonardo souhaitait également voir partir certains indésirables. Jesé Rodriguez était sur la liste, mais n'a pas fait ses valises.

Arrivé avec le statut de promesse au Paris Saint-Germain, Jesé Rodriguez ne s’est jamais imposé dans la capitale. L’Espagnol a été successivement prêté à Las Palmas, à Stoke City, au Bétis Séville et au Sporting Lisbonne. De retour cette saison dans les rangs de Thomas Tuchel, le joueur formé à Madrid n’a cette fois-ci pas trouvé de porte de sortie, à un an de la fin de son contrat. Et ce, malgré les efforts de Leonardo, déterminé à s’en débarrasser, et de ses agents qui ont tenté un coup en dernière minute. .

« C’est dur à croire »