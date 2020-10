Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite en rajoute une couche sur son départ du PSG !

Publié le 14 octobre 2020 à 20h15 par B.C.

Outre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG a également perdu Corentin Louakima cet été, jeune espoir du centre de formation parti à l'AS Rome. Un départ nécessaire pour le latéral droit de 17 ans.

L'exode des jeunes s'est poursuivi cet été au PSG. Le club de la capitale a vu partir Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, partis respectivement à l'ASSE et au Bayern Munich, mais un autre joueur moins médiatique a également plié bagage. Grand espoir du centre de formation du haut de ses 17 ans, le latéral droit Corentin Louakima a fait le choix de faire ses valises pour s'engager à l'AS Rome, lui qui entrait dans sa dernière année de contrat apprenti avec le PSG. Louakima est revenu sur ce départ dans des propos accordés au Parisien .

« Il fallait que je le fasse »