Mercato - Real Madrid : Le PSG a dégainé cet été pour cette piste de Zidane !

Publié le 15 octobre 2020 à 23h30 par H.K. mis à jour le 15 octobre 2020 à 23h33

Courtisé par de nombreux clubs européens comme le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone lors de ce mercato estival, Fabian Ruiz aurait pu quitter le Napoli à plus d’une occasion cet été. Et une offre colossale venant du PSG aurait été refusée par Naples…

Zinedine Zidane a bien failli voir passer l’un de ses coups de cœur de l’été juste sous son nez. Sur les traces d’un nouveau milieu de terrain pour succéder à un Luka Modric vieillissant, le Real Madrid ciblait, cet été, l’international espagnol Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de Naples, également très apprécié de Quique Setien lorsqu’il était sur le banc du FC Barcelone, n’avait que l’embarras du choix concernant son avenir, puisque plusieurs clubs étaient à ses trousses. Et une offre serait même parvenue aux dirigeants napolitains pour leur meneur de jeu…

Une offre de 50M€ du PSG pour Fabian Ruiz ?