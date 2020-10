Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant se livre sur son arrivée avortée au Barça !

Publié le 15 octobre 2020 à 22h30 par B.C.

Proche du FC Barcelone en février dernier, Angel Rodriguez n'a finalement pas été recruté par le club culé qui lui a préféré Martin Braithwaite. L'attaquant de Getafe est revenu sur ce rendez-vous manqué.

Gravement blessés au début de l'année, Ousmane Dembélé et Luis Suarez avaient été remplacés au pied levé par Martin Braitwhaite en février, acheté en tant que joker par le FC Barcelone. Un recrutement à 18M€ qui a étonné et qui n'a finalement pas porté ses fruits puisque l'attaquant de 29 ans n'a pris part qu'à onze rencontres sous ses nouvelles couleurs, pour n'inscrire qu'un but. Le Danois n'était pas l'unique cible du Barça pour remplacer Dembélé puisqu'Angel Rodriguez était également suivi par les Blaugrana . Mais l'attaquant de 32 ans est resté à Getafe et est revenu sur son arrivée avortée au Barça ce jeudi sur la Cadena Cope .

« Ils m'ont dit que c'était Setién qui avait pris la décision »